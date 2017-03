Calum Scott kennt das Gänsehaut-Geheimrezept: Mit "Dancing On My Own" präsentierte er uns seine ganz eigene Version des Robyn-Hits. Feuchte Augen waren hier vorprogrammiert. Jetzt legt der Sänger aus dem britischen Kingston Upon Hull nach. Mit "Rythm Inside" präsentiert er seine erste eigene Single. Und auch dieses Werk beeindruckt: Calum, der sich in der 2015er Staffel von Britain's Got Talent zum Publikumsliebling mauserte, knüpft mit diesem Track an die ganz großen Emotionen an, die er mit seinem Robyn-Cover bereits angerissen hat.

