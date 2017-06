Carla Bruni kann so einiges. Sie war Top-Model, angelte sich den mächtigsten Mann Frankreichs ... doch vor allem kann sie wundervoll singen. Davon gibt es nun endlich wieder Neues: Am 06. Oktober 2017 erscheint ihr kommendes Album "French Touch". Ein englischsprachiges Album, auf dem sie ihre liebsten Songs covert. Der legendäre Produzent und Musiker David Foster arbeitete mit Carla Bruni an den Stücken. Er habe sie gefragt, ob sie nicht einmal englischsprachige Songs schreiben wolle. Doch das könne sie nicht, gibt die Sängerin zu Protokoll.



Klassiker mit Klasse: die intimen Cover-Versionen auf Carla Brunis neuem Album

Einen ganzen Sommer lang lässt Madame Bruni aber natürlich niemanden auf neue Musik warten und zeigt ihr stilvoll-ästhetisches Video zum "Miss You"-Rolling Stones-Cover. Der Song in Brunis Version hat Klasse, sie überzeugt mit ihrer verführerisch-rauchigen Stimme, die jedoch immer zart bleibt.

Miss You (Video)

Auf dem Album finden sich Überraschungen wie AC/DCs "Highway To Hell", Lou Reeds "A Perfect Day", "Moon River" oder "Love Hurts". Auch Depeche Mode gibt die Sängerin einen neuen Anstrich mit ihrer zarten Version von "Enjoy The Silence". Carla Bruni selbst beschreibt ihre Interpretationen der Klassiker passend als "intim".

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Mediamarkt

▶ bei Saturn