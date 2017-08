Mit einer puren Akustik-Version von "The Winner Takes It All" von ABBA liefert uns Carla Bruni via Social Media einen weiteren Vorgeschmack auf ihr Album "The French Touch", das am 6. Oktober 2017 auf den Markt kommt. Bekleidet mit einer leichten Seiden-Bluse, ungeschminkt, Haare hochgesteckt und nur mit ihrer Gitarre auf der Treppe sitzend: So natürlich wie Carla Bruni in ihrem Facebook- und Instagram-Post erscheint, kommt auch ihr Cover daher. Brunis Neuinterpretationen des The Rolling Stones-Hits "Miss You" und ihr Cover von Depeche Modes "Enjoy The Silence" sind bereits zwei starke Vorboten davon, was uns auf dem "A L'Olympia"-Nachfolger erwartet. Ob die offizielle Version von "The Winner Takes It All" auch eine Akustik-Ausführung ist? Wir sind gespannt.

Carla Bruni Album "French Touch"

