Durch ihr ausgeprägtes Faible für Werke zeitgenössischer Komponisten grenzte sich die Münchner Violinistin Carolin Widman schon früh vom Gros ihrer klassischen Instrumentalkollegen ab. Doch die als Ausnahmegeigerin gefeierte Solistin ist auch ebenso kompetent, wenn sie sich etwa mit der romantischen Geigenmusik des 19.Jahrhunderts auseinandersetzt. Das zeigt sie eindrucksvoll auf ihrem neuen Album für ECM New Series, für das sie - begleitet vom Chamber Orchestra Of Europe - Violinkonzerte von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann eingespielt hat. Am kommenden Dienstag, dem 18. Oktober 2016, wird sie das Album um 18:00 Uhr im Münchner Kaufhaus der Sinne vorstellen und sich mit Moderator Christian Stolberg darüber unterhalten.