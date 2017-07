Er ist eine britische Singer-Songwriter-Legende: Yusuf / Cat Stevens veröffentlicht am 15. September 2017 sein neues Album "The Laughing Apple". Es ist eine Hommage an sein Debütalbum "Matthew And Son", das am selben Tag sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Mit "See What Love Did To Me" präsentiert uns der Brite eine erste Hörprobe aus seinem noch unveröffentlichten Werk, das ab dem 21. Juli 2017 vorbestellt werden kann.

Yusuf / Cat Stevens besinnt sich auf seine Wurzeln

In "See What Love Did To Me" steckt der Klang des Yusuf, den wir aus den 1960er und 1970er Jahren kennen: Eine Akustik-Gitarre, auf dem die Worte des 69-Jährigen beinah zu schweben scheinen. Der Folk-Pop-Song basiert auf einem Gedicht des türkischen Poeten Yunus Emre und handelt von der "Tugend der Liebe und ihrer Kraft, die Dinge zu verändern", verriet Yusuf dem Rolling Stone. Mit "The Laughing Apple" baut Yusuf / Cat Stevens ebenfalls eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart: Es enthält sowohl neue Songs, als auch Cover liebgewonnener Klassiker.

Diese Songs beinhaltet "The Laughing Apple"

1. "Blackness of the Night"

2. "See What Love Did to Me"

3. "The Laughing Apple"

4. "Olive Hill"

5. "Grandsons"

6. "Mighty Peace"

7. "Mary and the Little Lamb"

8. "You Can Do (Whatever)"

9. "Northern Wind (Death of Billy the Kid)"

10. "Don't Blame Them"

11. "I'm So Sleepy"

