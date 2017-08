Es gibt Neues von Yusuf / Cat Stevens: Nun präsentiert er uns mit "Mary And The Little Lamb" einen Song, den er bereits in den 1960er Jahren komponierte. Er blieb jedoch immer eine Demo-Version und schaffte es nie auf eines seiner Alben. Bis jetzt. Nun ist "Mary And The Little Lamb" ein weiterer Vorgeschmack auf sein neues Album "The Laughing Apple", das ab dem 15. September 2017 überall erhältlich ist.

"The Laughing Apple": Eine Fusion aus Tradition und Innovation

Fast 30 Jahre Auszeit von der Öffentlichkeit nahm sich Yusuf / Cat Stevens - nicht zuletzt, weil er zum Islam konvertierte. Seit rund einer Dekade ist er nun wieder aktiv und schlägt Brücken zwischen seiner musikalischen Vergangenheit und Gegenwart. Mit "The Laughing Apple" vereint er bis dato unveröffentlichtes Repertoire mit seinen größten Klassikern und schafft so eine Fusion aus Tradition und Innovation. Apropos Innovation: Im offiziellen Merchandise-Shop von von Yusuf / Cat Stevens gibt es nun auch T-Shirts, Beutel und weitere Fanartikel im "The Laughing Apple"-Design.

Yusuf / Cat Stevens Album "The Laughing Apple"

▶ bei iTunes

▶ bei AppleMusic



▶ bei Spotify