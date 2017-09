Seit dem 15. September 2017 ist das Album "The Laughing Apple" von Yusuf / Cat Stevens erhältlich. Es ist eine Hommage an sein Debütalbum "Matthew And Son", das am selben Tag sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Mit "See What Love Did To Me" und "Blackness Of The Night" lieferte uns der Brite bereits einige Hörproben aus dem Werk.

Neue Songs und ausgewählte Zusammenarbeiten

Im Stil der 60er-Jahre präsentiert der legendäre Singer-Songwriter auf dem Album eine Kombination aus neuen Songs und einigen ausgewählten Neuinterpretationen seiner eigenen Klassiker aus dem Jahr 1967. Damit erfüllt sich Stevens den lang gehegten Wunsch, seinen früheren Kompositionen ein neues Soundgewand zu geben: "Da sind einige Songs, die ich schon immer in einer anderen Version hören wollte. Viele meiner früheren Aufnahmen waren mit großen Bandarrangements überproduziert und die Lieder wirkten dadurch überladen", so der Musiker über das neue Album.

Vielversprechende Zusammenarbeiten

Cat Stevens produzierte "The Laughing Apple" gemeinsam mit Paul Samwell-Smith, der auch schon als Produzent Yusufs erfolgreichster Alben wie "Tea For Tillerman" fungierte und jene LP zu einer der wichtigsten der Rock and Roll Hall of Fame machte. Klassiker wie "Wild World" und "Father and Son" wurden schnell zum Soundtrack der Singer-Songwriter-Bewegung. Außerdem arbeitete Alun Davies an "The Laughing Apple" mit, der schon in den 70er-Jahren den unverwechselbaren Sound der Akustikgitarre in Yusufs Klänge hineinbrachte.

Yusuf / Cat Stevens Album "The Laughing Apple"

▶ bei iTunes

▶ bei AppleMusic



▶ bei Spotify