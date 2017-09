Am gestrigen Abend war es soweit. In der malerischen Küche St. Mauritius im schweizerischen Gstaad präsentierten Cecilia Bartoli und Sol Gabetta zum ersten Mal ihr neues Album- und Tourneeprogramm "Dolce Duello" vor einem illustren Publikum im Rahmen des 61. Gstaad Menuhin Festivals. Der musikalische "Wettstreit" zwischen Mezzosopran und Cello wurde mit barocken "Waffen" geführt: Stücken von Caldara, Händel, Gabrielli und anderen. Solistisch stellte sich die Opendiva mit Bravourarien von Porpora, der Cellostar mit einem Konzert von Boccherini vor. Frenetischer Applaus und standing ovations für beide Damen am Ende eines langen und sehr besonderen Abends. Insgesamt ein überaus geglückter Auftakt für das neue Projekt, das am 10.11. auf Decca Classics als Album veröffentlicht wird und mit dem beide Damen ab dem 23. November auf Europatournee mit den deutschen Stationen Baden-Baden, Essen, München und Berlin gehen.