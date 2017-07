"Love Me More feat. Emeli Sandé (Audio)"

Soul meets Beats: Für "Love Me More" haben Chase & Status gemeinsame Sache mit Emeli Sandé gemacht. Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten aus dem Sektor des britischen Dubstep-Duos: Am 18. August 2017 erscheint mit "Tribe" ihr neues Album. Was wir von Longplayer Nummer vier erwarten dürfen, deuteten Will Kennard und Saul Milton bereits an.

"Tribe" wird "energiegeladen"

Der Nachfolger ihres 2013er Albums "Brand New Machine" wird: "definitiv energiegeladen und abwechslungsreich", verriet Will aka Status. Er und Saul sind stolz und dankbar, dass machen zu können, was sie lieben, und haben für "Tribe" das Beste aus "No More Idols" "Brand New Machine" und "More Than Alot" extrahiert. Das bezeichnen sie als das Fundament, auf dem sie ihren neuen Longplayer bauten. Weitere Infos folgen in Kürze.

Chase & Status Single "Love Me More feat. Emeli Sandé"

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes

▶ bei Google Play