Mit "Tribe" bringt das britische Electronica-Duo Chase & Status am 18. August 2017 ihr mittlerweile viertes Album auf den Markt. Damit knüpfen Will Kennard und Saul Milton an ihren Erfolg von "Brand New Machine" an und holen sich dafür hochkarätige Künstler als Verstärkung ins Studio. Seinabo Sey, Craig David, Novelist, Kiko Bun und Shy FX sind einige der namhaften Musikerkollegen, die auf dem Longplayer zu hören sind. Für die erste Single "Love Me More" bekamen die DJs Unterstützung von dem britischen Stimmwunder Emeli Sandé. Sowohl der Song, als auch das Video verbreiten Festival-Stimmung pur:

Love Me More feat. Emeli Sandé (Official Video)

"Tribe": Energiegeladen und abwechslungsreich

Ihre Fanbase liebt das DnB- und Dubstep-Duo für ihre powervollen Dance-Tracks. Genau auf diesen Erfolgszug springen die beiden wieder auf und versprechen: Das Album ist "energiegeladen und abwechslungsreich". Es spiegelt einerseits ihre Begeisterung für Reggae, Dub und die Soundsystem Kultur wider, beinhaltet aber auch Hip Hop- und Grime- Elemente. Für "Tribe" haben die zwei Briten die besten Sounds aus ihren bisherigen Longplayern "Brand New Machine", "No More Idols" und "More Than Alot" zusammengefasst und als Fundament für Werk Nummer vier verwendet. Ihr könnt euch auf 17 Songs freuen.

