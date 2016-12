Euphorisch und tanzbar, Cheat Codes haben ihr Erfolgsgeheimnis gefunden: eine perfekte Mischung aus Pop und elektronischer Musik. Das Trio aus Los Angeles, bestehend aus Trevor Dahl, Matthew Russell und Kevin Ford, hat seit seinem Start vor zwei Jahren einen geradezu meteorhaften Aufstieg hingelegt.

"Queen Elizabeth", das Mädchen von nebenan

Nach Hits wie "Sex" oder "Let Me Hold You (Turn Me On)" mit Dante Klein, hat die Band am Freitag ihren neuen Song "Queen Elizabeth" veröffentlicht. Ein Reggae-lastiger Song, mit dem die Cheat Codes die Zuhörer in ihr ganz persönliches Paradies transportieren wollen. Nach der Identität von "Queen Elizabeth" gefragt, erzält Matt: "Jeder hat doch so ein Mädchen von nebenan, für die er alles tun würde und für uns ist das Queen Elizabeth." Was gibt es schließlich Schöneres, als ein Date mit der ganz persönlichen Königin?!

Cheat Codes Single "Queen Elizabeth"

