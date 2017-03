Seit ihrer Debüt-EP "Blitzlichtgewitter" aus dem Jahr 2015 drehen die Mädels von Chefboss und ihre Crew richtig auf: Hans-Nominierungen als beste Newcomer und in der Kategorie "Umfeld", der Sieg bei der FritzNacht der Talente, Newcomer des Monats bei N-Joy und jede Menge Live-Action auf ihrer ersten Nightliner-Tour und auf den großen Festivals Deutschlands. Klar, dass bei all der Action keine Zeit für ein Album bleibt. Aber denkste Puppe: Heute veröffentlicht die Hamburger Truppe einen neuen Track von ihrem demnächst erscheinendem Debütalbum "Blitze aus Gold", das am 17. März erscheint.

Chefboss holen mit "Insel" den Sommer zurück

"Insel" heißt der neue Track. Eine echte Hymne auf Chefboss' natürlichen Habitat Hamburg, genauer: den Rückzugsort Studio, von dem aus mit der Entourage an bunten Vögeln aller Geschmacksrichtungen und Herkünfte die Stadt unsicher gemacht wird. Sei es schweißtreibender Weise in den Clubs oder auch nur mit Bier in der Hand und Sonne im Gesicht auf den Treppen vorm "Knust". Dann wird der Kiez nämlich zum Strand und es ist fast wie am Meer. So geht Sommerfeeling.

Chefboss Single "Insel"

