Mit ihrer aktuellen Single "Insel" haben Chefboss allerschönstes Sommerfeeling in die kalte Jahreszeit und den Strand in die Bars und Clubs der Stadt geholt. Was braucht es auch mehr, außer den richtigen Beats und der richtigen Gang?

Im neuen Video zeigen Chefboss ihre urbane "Insel"

Bei Chefboss fungiert die Band aus Sängerin Alice, Tänzerin Maike, Produzent Flo und diverser Tänzer und Kreative als Lebensraum, offenes System und Familienunternehmung. Gemeinsam durchs Land, zusammen auf den Bühnen, weil es sich richtig anfühlt. Dieses Bild gemeinsamer Kreativität zeichnet sich auch im neuen Video "Insel": Für den Clip haben sich Chefboss ihre Gang geschnappt und sind in die französische Hafenstadt Marseille gereist.

Dort wird dann gemeinsam alles abgefackelt: Ob auf der Straße, vor Plattenbauten oder über den Dächern der Stadt, Chefboss geben richtig Gas und zeigen ihr tänzerisches Können. So wird der Clip von Filmemacher Roman Schaible zum kreativen Augenschmaus und liefert Bilder, die man, jedes für sich, am liebsten einrahmen möchte.

Und wenn die Jungs und Mädels im Video so richtig abgehen, ist man total angeknipst und will auch auf dieser Insel leben, von der Alice singt...