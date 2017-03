"Die Sonne lacht mit breitem Grinsen!" Kein Wunder, Chefboss kommen diesen Sommer mit ihrer Entourage aus Tänzern und Kreativen und den Songs von ihrem Album "Blitze aus Gold" bei diversen Festivals vorbei und sorgen für Urlaubsfeeling deluxe, Afrohouse und Dancehall, fette Tanzshows und Glitzer inklusive!

Vom Sputnik Spring Break bis Rock am Ring: Erlebt Chefbooss 2017 auf diesen Festivals

Wer Alice, Maike und ihre Gang einmal live erlebt, bekommt ein ganz anderes Verständnis von dem Wort "Bühnenshow": Irgenwo zwischen Ekstase, perfekter Körperbeherrschung und Abrissstimmung wird ein Chefboss Konzert zum Schmaus für Augen, Ohren und den inneren Drang, mal so richtig abzugehen. Letzterer wird besonders bei der diesjährigen N-Joy Starshow in Hannover ordentlich bedient, wo neben Chefboss auch Künstler wie die legendären Liveshow-Könige Deichkind und die Beginner auf der Bühne stehen werden. Auch bei den Festivalriesen Rock am Ring (zurück am Nürburgring!) und Rock im Park 2017 sind Chefboss am Start, wer noch dabei sein will sichert sich seine Tickets lieber ganz fix! Alle Festivaltermine seht ihr hier im Überblick:

29.04. HI 5 - Konzert: 5 Jahre Weinraumwohnung, Mainz

27.05. N -Joy Starshow, Hannover

31.05. Sputnik Spring Break, Pouch

02.06. - 04.06. Rock am Ring, Nürburg

02.06. - 04.06. Rock im Park, Nürnberg

05.06. Pfingst Open Air Werden, Essen

17.06. Munich Sommer Beats Open Air, München

21.07. Blank It Open Air Festival, Blankenfelde