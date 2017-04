"Zuhause ist für mich Hamburg City" sagt Sängerin Alice über den Hintergrund zum Song "2 Sterne" vom Chefboss Debütalbum "Blitze aus Gold". "Also meine Mutter ist aus Polen und mein Vater aus der Karibik, da bin ich auch geboren und bin dann mit zehn Monaten nach Hamburg gekommen. Und dadurch, dass ich so zwei unterschiedliche Welten in mir vereine, hab ich ganz früh gemerkt worauf es ankommt: Dass man sich eben nicht drauf aufhängen muss, woher man kommt, sondern sich eher auf das Zwischenmenschliche konzentriert."

"Immer auf der Sonnenseite, immer unterwegs"

Und das funktioniert ganz gut: Chefboss sind so symphatich, wie man es sich nur vorstellen kann und zeigen genau diese wunderbar einnehmende positive Ausstrahlung auch wieder im neuen Video "2 Sterne". Ob zwischen Meer, Felsen und Palmen oder mit Board und Bandkollegin Maike in der City: Alice Stimme catched einen in dem Song mit seinem Raeggeton-Beat sofort und der eingägige Sound bringt Karibik-Vibes nach Hamburg, ans Berliner Spreeufer oder wo auch immer man gerade ist. Ganz Chefbosslike gibts natürlich auch im neuen Clip wieder die eine oder andere Tanzeinlage.

Wie auch schon das Video zur aktuellen Single "Insel" wurde der Chefboss Clip "2 Sterne" von dem im Hamburg lebenden Filmemacher Roman Schaible umgesetzt.