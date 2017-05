Am 04. Juni stehen Chefboss beim Festivalriesen Rock am Ring auf der Bühne: Neben Größen wie die Beginner oder Kraftklub wird das Duo aus Hamburg dort mit seiner Crew live vor tausenden Fans performen und die Menge zum Schwitzen bringen!

Gewinnt euer Chefboss-Festival-Package

Damit ihr perfekt ausgestattet seid für ein Wochende Spaß, Schwitzen und Chefboss-Action, haben wir zusammen mit Bravado ein feines kleines Festival-Package für euch gepackt: Mit etwas Glück gewinnt ihr das "TeamRAR2017" Longsleeve aus der aktuellen Rock am Ring Kollektion sowie ein Chefboss-Handtuch in Reisegröße und das aktuelle Album "Blitze aus Gold".



Perfekt ausgestattet beim Festival mit Bravado

Der Musikshop Bravado ist auch dieses Jahr wieder bei diversen Festivals wie dem Hurricane, Highfield, Chiemsee Summer und natürlich auch Rock am Ring am Start und versorgt euch mit jeder Menge Merchandise. Egal ob ihr ein Cap eurer Lieblingsband braucht, euch in einen warmen Hoodie kuscheln wollt oder einen praktischen Rucksack für Tetrapacks, Konfetti und Regencape sucht: Das Bravado Team bei den Festivals vor Ort hat alles, was das Fan-Herz höher schlagen lässt. Wer sich vorher schon eindecken will schaut am Besten mal bei myfestivalshop vorbei.