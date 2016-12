2016 war ein turbulentes Jahr für Chefket: Der Rapper hat in den RedBull Studios seine "Nachtmensch Akustik EP" aufgenommen, mit diversen Größen der Hip Hop Szene zusammengearbeitet und die Festivalbühnen vom Summerjam über das HipHop Open Austria bis hin zu den Fritz Deutschpoeten in Berlin aufgemischt.

HipHop get on: Chefket im Video "Never Ever Stop"

Zum krönenden Abschluss, hat Chefket sich nun seine Jungs und Mädels geschnappt und mit ihnen und den schönsten Bildern des Jahres ein Video zu seinem neuen Track "Never Ever Stop" gebastelt: "So viele Menschen um mich rum, so viele Auftritte/ Guck' mir Videos an, wie ich vor der Crowd rappe/ Hör mir alte Songs an und was ich so behauptete/ Ich glaub' das Motto lautete: I never ever stop"!