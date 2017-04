Man stelle sich vor: Nashville, eine Gitarre und langes zerzaustes Haar. Diese pure Country-Rock-Atmosphäre holte der US-amerikanische Sänger Chris Stapleton zu den Country Music Awards 2017 nach Las Vegas. Dort trat der "Traveller"-Sänger jetzt mit einem ganz neuen Track namens "Second One To Know" auf - und debütierte gleichzeitig den ersten Song aus seinem neuen Album "From A Room: Volume 1". Den gesamten Auftritt gibt es für euch beim US-Billboard-Magazin im Video.

Mit jungen 23 Jahren ging der Countryman Chris Stapleton nach Nashville ins Mekka des Country-Sounds. Und das zahlte sich aus, wie die Auszeichnung mit zwei Grammy-Awards in den Country-Kategorien des begehrten Musik-Preises beweisen. Und auch "Second One To Know" klingt hit-verdächtig: Er kommt wesentlich rockiger daher, als das, was man von den Songs seines Vorgänger-Albums "Traveller" gewohnt war. Wie die restlichen Lieder des Albums "From A Room: Volume 1" klingen, erfahren wir in Kürze. Vorbestellbar ist das neue Album ab dem 7. April 2017. Das Album-Cover haben wir aber schon jetzt für euch.