Lange war er der Mann, der die Songs im Hintergrund schrieb. Dann trat Chris Stapleton mit verschiedenen Bands ins Rampenlicht. Doch erst sein Solo-Debüt "Traveller" führte ihn ganz nach oben. Nun bekommt der Charts-Topper einen Nachfolger. Auch "From A Room: Volume 1" hört man an, warum Stapleton sich mit 23 Jahren von seiner Heimat verabschiedete und ins Country-Mekka Nashville zog. Dort schreibt er moderne Country-Klassiker und singt mit voller, warmer Stimme von erkaltender Liebe, Verlust und Trennungen.

Chris Stapleton - traurige Songs trotz erfüllter Liebe

In seiner Realität gibt es allerdings in der Liebe keine schlechten Schwingungen: Ehefrau Morgane singt auf dem Album nicht nur Background, sie ist seine Seelenverwandte. Vor allem bei Live-Shows entspinnt zwischen beiden eine beeindruckende Dynamik. Die New York Times schreibt gar: "Her harmonies are some of the most affecting parts of 'From A Room: Volume 1'".

Chris Stapleton Album "From A Room: Volume 1"

