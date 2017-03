Er gilt als einer der Gründerväter des Rock'n'Roll: An seinem 90. Geburtstag kündigte Chuck Berry ein neues Album an. Er widmet es seiner Frau Themetta, mit der er über 60 Jahre verheiratet war. "Mein Liebling, ich werde alt. Ich habe lange an diesem Album gearbeitet", sagte er. "Jetzt kann ich meine Schuhe an den Nagel hängen." Noch bevor die Platte mit dem bescheidenen Titel "Chuck" erscheinen konnte, verstarb der Pionier des Rock’n’Rolls am 18. März 2017.

Das Album "Chuck" erscheint am 16. Juni 2017

Seine Familie und Plattenfirma wollen das letzte Werk des Shakespeare of Rock'n'Roll, wie er liebevoll von Bob Dylan genannt wurde, den Fans nicht vorenthalten. Auf der offiziellen Facebook-Seite des Musikers wurde verkündet, dass das Album noch im Juni, statt wie von Chuck geplant Ende des Jahres, veröffentlicht wird. "Unsere Herzen sind derzeit schwer und doch wissen wir, dass es Chucks größter Wunsch war, dass dieses Album veröffentlicht wird. Für uns gibt es keinen schöneren Weg, seine 90 Lebensjahre zu ehren und an seine unglaubliche Musik zu erinnern", schreibt die Familie. Der amerikanische Sänger und leidenschaftliche Gitarrist habe in den vergangenen Jahren viel Freude bei der Arbeit an den Songs gehabt. Das Cover, welches schlicht in schwarz und weiß gehalten wurde, zeigt Berry in seiner klassischen Pose mit tief zwischen den Knien hängender E-Gitarre.

"Chuck" ist ein Familienalbum

Auf dem letzten Album des Musikers sind zehn neue Aufnahmen zu hören, wovon acht von Chuck selbst geschrieben wurden. Aufgenommen wurde "Chuck" in verschiedenen Studios in seiner Heimatstadt St. Luis. Als Gäste sind unter anderem Gary Clark Jr., Tom Morello, Nathaniel Rateliff und Chucks Enkel Charles Berry III zu hören. "Chuck" ist eine Familienangelegenheit: Nicht nur weil seine Familie die Entstehung des Albums mitverfolgen durfte, sondern viel mehr wegen der Zusammenarbeit mit ihnen. Unter anderem das Duett "Darlin'" mit seiner Tochter Ingrid spricht für seine enge Verbindung zu den Liebsten. "Mit meinem Vater für seine neue Platte zu arbeiten, war die beste Erfahrung meines Lebens", sagte Charles Berry Jr. in einem Statement. Einige Songs wurden sogar schon in den 1980er Jahren von Chuck geschrieben, während der Auszeiten auf Tour.

Erster Vorbote "Big Boys" bereits veröffentlicht

Er kombinierte seine Songs mit klugen, frechen, schlauen und verspielten Texten - so auch die erste Single "Big Boys". Das Ergebnis ist ein dreiminütiges Pop-Meisterwerk. Hier könnt ihr euch den ersten Song des kommenden Albums "Chuck" bereits anhören:

Musiklegenden trauern um Chuck Berry

Die ganze Musikwelt war erschüttert, als man vom Tod des großartigen Künstlers hörte. Auch viele Musiker meldeten sich in den sozialen Netzwerken zu Wort. Unter anderem postete John Lennon einen emotionalen Text auf seinem Facebook-Profil: "Chuck Berry ist einer der großen Dichter - man könnte ihn auch einen Rock-Dichter nennen. Wenn man versuchen würde, dem Rock’n’Roll einen anderen Namen zu geben, man könnte ihn Chuck Berry nennen."

Mick Jagger schrieb unter anderem: "Ich möchte mich bei ihm für all die inspirierende Musik bedanken, die er uns geschenkt hat. Chuck, du warst großartig und deine Musik wird uns für immer begleiten".

Das letzte Album "Chuck" der Rock 'n' Roll Legende Chuck Berry erscheint am 16. Juni 2017 und ist ab 22. März 2017 vorbestellbar. Ebenfalls am 22. März 2017 erscheint die Single "Big Boys".

"Chuck" Track List:

"Wonderful Woman"

"Big Boys"

"You Go To My Head"

"3/4 Time (Enchiladas)"

"Darlin’"

"Lady B. Goode"

"She Still Loves You"

"Jamaica Moon"

"Dutchman"

"Eyes Of Man"

