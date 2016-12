Mit mehr Vorschusslorbeeren kann man als britische Indie-Band wohl kaum den Veröffentlichungstermin des Zweitwerks ankündigen: Circa Waves aus Liverpool schafften es mit ihrem Debüt "Young Chasers" in die Top10 der UK-Charts, supporteten die Genre-Heroen Libertines bei ihren Konzerten, standen bei ihrer eigenen Headliner-Tour in der ausverkauften Brixton Academy London vor 5.000 Fans und füllten mit Hits wie "T-Shirt Weather" sowohl die hiesigen Tanzflächen als auch die in Übersee.

Ein bisschen düsterer, aber immernoch Circa Waves: "Different Creatures"

Kaum verwunderlich also, dass "Wake Up", die erste Singleauskopplung vom neuen Album "Different Creatures" von Radio Ones Annie Mac zur 'Hottest Record in the World' gekürt wurde. In Zusammenarbeit mit Co-Produzent Alan Moulder , der schon mit Indierock-Größen wie The Killers, Arctic Monkeys oder White Lies zusammenarbeitete, haben Frontmann Keiran Shuddall, Gitarrist Joe Falconer, Bassist Sam Rourke und Drummer Colin Jones mit "Different Creatures" ein düsteres, aber nicht minder eingängiges Gegenstück zu ihrem Debüt geschaffen. Das neue Werk, welches am 10. März 2017 in den Läden stehen soll, verkörpert nicht den Sound einer Band, die den Leuten gibt, was sie hören wollen. Es ist der neue, aus dem Herzen entstandene Klang, der die sich ständig ändernde Welt widerspiegelt und alles voran treibt.