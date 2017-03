Circa Waves gehen mit ihrem neuen Album "Different Creatures" auf Tour und machen auch Station in Deutschland. Mitte März ist der Longplayer am Start, einen Monat später seht ihr die Circa Waves live on stage. Passt.



18.04.2017 Hamburg, Molotow

19.04.2017 Berlin, Privatclub

25.04.2017 München, Feierwerk / Kranhalle

26.04.2017 Köln, MTC, Circa Waves



