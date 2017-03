Die aktuelle Circa Waves Single "Wake Up" geht nicht nur richtig ab, sondern wurde auch von Annie Mac von Radio One zur 'Hottest Record in the World' gekürt. Der Song ist die erste Veröffentlichung vom neuen Album "Different Creatures", welches am 10. März erscheint. Im dazugehörigen Video "Wake Up" drehen die Jungs aus Liverpool richtig auf und beweisen, dass sie mit den Großen des Rock-Busines mithalten können. Aber auch die ruhigeren Indie-Töne muss der geneigte Fan bei den Circa Waves nicht vermissen: Ab heute gibt es die Single "Wake Up" auch in der Akustikversion.

Circa Waves Album "Different Creatures"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

Circa Waves Song "Wake Up (Akustik)"

▶ Bei Spotify