"I'm not so scared at all" singt Kieran Shudall auf "Fire That Burns", der zweiten Circa Waves Veröffentlichung vom Album "Different Creatures". Kein Wunder also, dass auch das Musikvideo zum Song mit menschlichen Ängsten spielt und die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lässt.

Nichts für schwache Nerven: das Circa Waves Video "Fire That Burns"

Das neue Video "Fire That Burns" wirkt mit teilweise verwackelte Handkamera-Aufnahmen und übertrieben abstruse Szenen wie einen Retro-Horrorstreifen und kommt so fast als kleiner Art-Film daher. Die Hauptrolle übernimmt ein in schwarzen Mantel und Hut gewandeter, mordlustiger Unbekannter, dem einige Menschen zum Opfer fallen.

Schließlich wirft die Kamera einen Blick hinter die Kulissen, zeigt die mit Kunstblut überströmten Schauspieler und enttarnt Circa Waves Sänger Kieran als den Mörder.