Der Albumcountdown läuft: Nächste Woche erscheint das neue Circa Waves Album "Different Creatures". Den Albumtrack "Stuck", der sich mit der Unzufriedenheit einer ganzen Generation auseinandersetzt, gibt es schon ab heute. Damit könnt ihr nach den bereits veröffentlichten Singles "Wake Up" und "Fire That Burns" samt Videos bereits den dritten Song aus dem neuen Circa Waves Album hören.

In diesen Versionen bekommt ihr "Different Creatures"

Alle elf Albumsongs von "Different Creatures" gibts dann in einer Woche. Die neue Platte wird nicht nur auf CD und im mp3-Format erscheinen, sondern auch als Vinyl LP und in der Limited Edition als CD plus DVD. Auf der Band-Webseite circawaves.com gibts außerdem noch verschiedene Album Bundles, zu denen beispielsweise so unfassbar coole Dinge wie die Musikkassette (!!!) zum Album, ein Lyric Sheet oder Circa Waves T-Shirt gehören. Gönnt euch!

Circa Waves Song "Stuck"

