Vor über drei Jahren veröffentlichten Claire ihr Debütalbum "The Great Escape", das von Labels, Bookern, Radiostationen und Blogs für ihren Genre-Mix aus Elektro, Hip Hop, Minimal und Indie gleichermaßen gefeiert wurde. Im Herbst 2015 erschien dann ihre 6-Track-EP "Raseiniai", der eine filmreiche Hintergrundgeschichte zugrunde liegt und musikalisch irgendwo zwischen Soundtrack und Clubtrack einzuordnen ist.

Claire kommen im Frühling mit neuem Album auf Tour

Und nun steht das langersehnte zweite Studioalbum in den Startlöchern: "Tides" erscheint am 7. April, das die Münchener mit Mut und großer Experimentierfreude produzierten. Um den neuen Longplayer auch gleich ihren Fans live zu präsentieren, gehen sie Ende April auf Tour durch Deutschland und Österreich. Starten werden sie am 27. April im Zoom-Club in Frankfurt am Main. Alle weiteren Konzerttermine haben wir für euch hier zusammengefasst:

27.04.17 Frankfurt/Main, Zoom

28.04.17 Köln, Luxor

29.04.17 Dresden, Beatpol

01.05.17 Leipzig, Naumanns

02.05.17 Hamburg, Mojo Club

03.05.17 Berlin, BiNuu

05.05.17 München, Ampere

06.05.17 Stuttgart, Im Wizemann Club

08.05.17 Nürnberg, Hirsch

09.05.17 A-Wien, Flex Cafe

10.05.17 A-Salzburg, Rockhouse Bar

11.05.17 Mannheim, Feuerwache

12.05.17 Regensburg, Mischwerk

