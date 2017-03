Im Soundtrack des Sommers 2013 hatten sie mit Songs wie "Games" und "The Next Ones To Come" ihren festen Platz - nun legen Claire endlich in Albumlänge nach: Der mit Spannung erwartete Zweitling der Band, namentlicht "Tides", erscheint am 7. April 2017. Wie ihr oben im Player bereits hören könnt, hat sich jede Sekunde des Wartens gelohnt: Josie-Claire Bürkle (Gesang), Matthias Hauck (Synthesizer), Nepomuk Heller (Synthesizer), Florian Kiermaier (Gitarre) und Fridolin Achten (Schlagzeug) erobern einmal mehr von München aus die Herzen von Musikliebhabern aus der ganzen Welt.

So sieht das neue Claire-Album aus:

Diese Lieder erwarten euch auf "Tides":

Friendly Fire End up Here No Way to Save It Two Steps Back Say It Burn Masquerade Drowning Back to Shore Treading Water The Crash Come Close

Das neue Album von Claire ist vorbestellbar

Das neue Album der Elektro-Pop-Band kommt mit einem Dutzend neuer Lieder. Der erste "Tides"-Vorbote heißt "End Up Here" und erscheint am 20. Januar 2017. Ein passendes Musikvideo wird es am selben Tag zu bestaunen geben. Wer schon jetzt voller Vorfreude ist, kann nun zwei Dinge tun, um sich die Zeit bis zur Veröffentlichung der neuen Claire-Songs zu versüßen: Sichert euch Tickets für die anstehende Deutschland-Tour und bestellt das zweite Album des Quintetts vor, um zu den ersten zu gehören, die "Tides" hören werden.

Claire Album "Tides"

