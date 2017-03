Wunderschöne Landschaften, beeindruckende Darsteller und großartiger Sound: Die Band Claire hat ihr das Video zu ihrer ersten Single "End Up Here" veröffentlicht. Der Track stammt aus ihrem mit Spannung erwarteten Zweitling "Tides", den das Quintett aus München für den 7. April 2017 angekündigt hat. Dabei markiert das epische, schwelgerische "End Up Here" auch eine Veränderung in der Entstehung von Claires Musik: Es geht weg von sterilen Laptops, hin zu einem organischen Analogsound.

Ursprünglich fanden sich die fünf jungen Musiker, die heute unter dem Namen Claire firmieren, um Musik für ein Filmprojekt aufzunehmen. Das klappte so gut, dass sie sich entschlossen, einfach weiter zumachen. Ihr gefeiertes Debüt "The Great Escape" begeisterte dann mit außergewöhnlich klingendem Elektro-Pop, der irgendwo zwischen Indie, Rap und Elektro angesiedelt war. Nun, in 2017, loten Claire die Grenzen zwischen Pop, Elektro und soundtrackartigen Elementen mutiger und stärker aus denn je. Wie sich das anhört, erfahrt ihr oben im Player.

Claire Album "Tides"

