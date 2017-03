Claire performen atemberaubend schön ihre erste Single aus dem neuen Album "Tides" in Minimalbesetzung. Schaut euch auch das Video "End Up Here" der originalen Album-Version an. Es lohnt sich.

"End Up Here" ist der erste Track aus dem Album "Tides", den ihr bereits vor dessen Veröffentlichung im April kaufen oder als Stream anhören könnt. Ab heute.

Claire Single "End Up Here"

▶ Bei Spotify

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Amazon

▶ Bei Google Play