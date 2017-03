Während sich Claire in ihrem ersten Album-Vorboten "End Up Here" noch episch und schwelgerisch zeigten, erleben wir das Münchner Quintett in ihrer zweiten "Tides"-Auskopplung "Friendly Fire" treibend und tanzbar. Der clubtaugliche Track ist ab jetzt erhältlich - inklusive eines zugehörigen Videos, in dem uns die Band um Frontfrau Josie-Claire Bürkle ins Nachtleben entführt.

Im Clip befinden wir uns in einem Club, in dem Claire ihre neue Single vor begeistertem Publikum präsentieren. Unsere beiden Protagonisten genießen den Sound zwar sichtlich, haben aber offensichtlich auch noch ganz andere Probleme zu klären. Was passiert ist und ob die Geschichte gut ausgeht, seht ihr oben im Player. Wer jetzt verständlicherweise Claire selbst gern mal live erleben möchte, erhält hier alle Tourtermine in der Übersicht.

"Friendly Fire" steckt irgendwo zwischen stürmischem Dance-Tune und Score-ähnlichem Kopfkino-Pop. Damit steht der Track stellvertretend für das ganze Album "Tides": Mutiger und stärker loten Claire die Grenzen zwischen Pop, Electro und soundtrackartigen Elementen aus und kündigen so einen spannenden Nachfolger ihres Debüts "The Great Escape" an. "Tides" ist bereits vorbestellbar und ab dem 7. April 2017 in voller Länge erhältlich.

Claire Album "Tides"

▶ bei Amazon

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn