Nachdem Claire vor zwei Wochen das offizielle Musikvideo zu ihrer Single "Friendly Fire" veröffentlicht haben, folgt nun eine Live Clip des Songs vom Album "Tides".

Claire ganz nah: Das Microset Video "Friendly Fire"

In der Microset Version kommt der Song "Friendly Fire" von Claire in reduzierter Form daher und bringt die aßergewöhnlich starke Stimme von Sängerin Josie-Claire Bürkle besonders zur Geltung. Die Regie des sehr intim wirkenden Clips übernahm der Fotograf und Filmemacher Christoph Schaller, der auch schon das "End Up Here (Microset)" und die Videos "Games" und "Broken Promise Land" mit Claire gedreht hat. Der aktuelle Clip besticht vor allem durch die verwackelte Handkameraführung, unscharfe Sequenzen und einen Look, der sich stilistisch an das Artwork des neuen Claire Albums anlehnt.