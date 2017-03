Mit "Friendly Fire" und "End Up Here" haben Claire bereits zwei Songs aus ihrem am 07. April erscheinenden Album "Tides" vorgestellt. Nun präsentiert die fünfköpfige Band mit "Drowning" einen weiteren neuen Track.

Schwerelos fließend: Der neue Claire Song "Drowning"

Wie schon zuvor haben Claire sich dafür mit ihren Instrumenten in einen minimimalistisch wirkenden Raum eingeschlossen und den schwerelos fließenden Song live performt. Im "Drowning (Microset)" seht ihr das Ergebnis dieser Session. Gefilmt wurde auch hier wieder von Fotograf und Filmemacher Christoph Schaller, der schon die intimen Microset Videos "Friendly Fire (Microset)" und "End Up Here (Microset)" gedreht hat.

Claire Album "Tides"

