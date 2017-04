In genau einer Woche erscheint der mit Spannung erwartete Zweitling "Tides" der Band Claire aus München. Wie das Quintett auf Facebook schreibt: "Damit die Zeit schneller vergeht, haben wir uns dazu entschieden, euch mit 'Two Steps Back' einen weiteren Vorboten unseres Albums zu geben." Das zugehörige Musikvideo seht ihr oben im Player.

"Manchmal wünscht man sich, sein Leben aus der Vogelperspektive betrachten zu können, um zu wissen, welche Entscheidungen einen wohin gebracht haben", erklärt die Band gegenüber Vice ihren neuen Track. Und weiter: "So gibt es Zeiten, in denen man dachte, dass gerade alles schief läuft, aber nach einiger Zeit merkt man, dass es genau so laufen musste, um an den Punkt zu kommen, an dem man sich gerade befindet."

Optisch wie musikalisch setzen Josie-Claire Bürkle (Gesang), Matthias Hauck (Synthesizer), Nepomuk Heller (Synthesizer), Florian Kiermaier (Gitarre) und Fridolin Achten (Schlagzeug) stilistische Repetition. Im von Christoph Schaller und Florian Kiermaier umgesetzten Clip begleiten wir Josie an zahlreiche Orte und - wie es scheint - auch ein bisschen in eine andere Zeit. Schaut mal rein.

Claire Album "Tides"

