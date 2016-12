Spätsommer 2015: Clueso kommt von seiner Deutschlandtour nach Hause, läuft er in den Proberaum und wirft die Reisetasche in die Ecke, nimmt seine Gitarre, spielt ein paar Akkorde und schreit das, was in ihm arbeitet, heraus. "Will mich nicht schämen für ein bisschen Glück, bin ich es selber oder spielt die Welt verrückt? Zieh’ klare Linien zwischen Bauch und Verstand / Herzlich willkommen, Neuanfang!"

Ein Jahr später ist es so weit, sein neues Album "Neuanfang" ist fertig und auch die nächste Tour steht in den Startlöchern. Im Dezember gehts los: Clueso spielt bis zum Februar 2017 in kleineren Clubs überall in Deutschland, fast alle Termine sind innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Aber keine Sorge: Im September 2017 startet Clueso die nächste Konzertrunde. Alle Termine seht ihr hier im Überlick:

Clueso "Neuanfang" Clubtour 2016/17

11.12.2016 Bochum, Zeche

12.12.2016 Karlsruhe, Tollhaus

13.12.2016 CH-Basel, Volkshaus

15.12.2016 Potsdam, Waschhaus

16.12.2016 Erlangen, E-Werk

18.12.2016 A-Dornbirn, Conrad Sohm

19.12.2016 Salzburg, Rockhouse

20.12.2016 Darmstadt, Centralstation

01.02.2017 A-Wien, WuK

02.02.2017 München, Muffathalle

03.02.2017 Stuttgart, Im Wizemann

05.02.2017 Berlin, Astra

06.02.2017 Hamburg, Große Freiheit 36

08.02.2017 Leipzig, Täubchenthal

09.02.2017 Köln, Gloria

10.02.2017 LUX-Luxemburg, Atelier

12.02.2017 CH-Zürich, Kaufleuten

13.02.2017 Erfurt, Stadtgarten

14.02.2017 Erfurt, Stadtgarten

Clueso "Neuanfang" Tour 2017

27.09.2017 Frankfurt, Jahrhunderthalle

28.09.2017 Stuttgart, Liederhalle

30.09.2017 Würzburg, Posthalle

01.10.2017 Hannover, Capitol

02.10.2017 München, Zenith

05.10.2017 Berlin, Tempodrom

06.10.2017 Leipzig, Haus Auensee

09.10.2017 Köln, Palladium

12.10.2017 Saarbrücken, Garage

13.10.2017 Bremen, Pier 2

14.10.2017 Hamburg, Sporthalle

