Nachdem ihr euch von der Single "Neuanfang" und dem Vorab-Track "Gordo" schon begeistern lassen konntet, präsentiert euch Clueso in seinem Albumplayer nun auch Ausschnitte der anderen acht Albumtracks. Oben könnt ihr so in alle Lieder aus dem neuen Album "Neuanfang" reinhören.

Neues Clueso-Album "Neuanfang" ab dem 14. Oktober 2016

"Will mich nicht schämen für ein bisschen Glück, bin ich es selber oder spielt die Welt verrückt?": Aus diesen spontan niedergeschriebenen Zeilen wurde ein Song: "Neuanfang" heißt er und ist der Titelsong des gleichnamigen Albums von Clueso, das am 14. Oktober 2016 erscheint.

"Neuanfang": Siebtes Album in 15 Jahren

"Neuanfang" ist bereits Cluesos siebtes Solo-Album, aber das erste, auf dem er sich mit all den Zweifeln, Ängsten und Abhängigkeiten beschäftigt, die seit dem Erscheinen seines ersten Albums vor 15 Jahren in ihm gewachsen sind. Hier könnt ihr bestellen:

Clueso Album "Neuanfang"

▶ bei Apple Music

▶ bei Google Play

▶ bei iTunes

▶ bei Media Markt

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn