Clueso - Neuanfang (Albumplayer)

Willkommen zurück, Clueso, und happy Release-Day: Der charismatische Musiker aus Erfurt präsentiert ab jetzt sein neues Album "Neuanfang", das ihr nun in zahlreichen Editionen und Formaten kaufen und streamen könnt. Eine detailierte Auflistung aller Versionen gibt es hier, eine kurze Zusammenfassung unten im Text.

"Was soll ich tun, wenn ich's so seh? Ich kann den Wind nicht ändern, nur die Segel drehen...

Vor, zurück, zur Seite, ran – herzlich willkommen! Neuanfang."



Es ist Spätsommer 2015, als Clueso von seiner Deutschland-Tour nachhause kommt und spürt, dass nichts mehr wie vor seiner Reise ist. Er fühlt sich erschöpft und aufgewühlt zugleich. Wie ferngesteuert läuft er in den Proberaum und wirft die Reisetasche in die Ecke. Er nimmt seine Gitarre, spielt ein paar Akkorde und schreit das, was in ihm arbeitet, heraus.



"Will mich nicht schämen für ein bisschen Glück, bin ich es selber oder spielt die Welt verrückt?

Zieh’ klare Linien zwischen Bauch und Verstand / Herzlich willkommen, Neuanfang!"



Aus der Ansage wird ein Song: "Neuanfang" heißt er und ist der Titelsong des gleichnamigen Albums. Es ist bereits Cluesos siebtes Solo-Album - aber das erste, auf dem er sich mit all den Zweifeln, Ängsten und Abhängigkeiten beschäftigt, die seit dem Erscheinen seines ersten Albums vor 15 Jahren in ihm gewachsen sind.

Clueso - Neuanfang

"Neuanfang" ist anders, aber unverkennbar Clueso. Es rumpelt, atmet und lebt an allen Ecken. Der Sound ist etwas schmutzig und spontan und kehrt teilweise zu Cluesos HipHop-Wurzeln zurück. Gospel, Chor und Bläser – ein Album wie eine 7inch-Jukebox. Der Preis der Berühmtheit ist das Kernthema des neuen Albums von Clueso. Wer führt eigentlich noch Regie über mein Leben? Das fragt er sich.

Clueso - Gordo

Clueso sagt, er wünschte sich, dass alle ordentlich durchgeschüttelt werden, aber der Fan nicht aus der Kurve fliegt beim Zuhören. Die Message sei wichtiger als die Poesie. Er selbst befindet sich noch auf einer Fahrt, das spürt man, wenn man die neue Platte aufmerksam gehört hat. "Für mich ist es ein wichtiges Album", sagt Clueso, "weil ich mich hinterfrage, ohne mich zu verlieren."

"Neuanfang": In diesen Versionen und Formaten gibt's das neue Clueso-Album

