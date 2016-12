Am 01. Dezember wird in Bochum wieder Deutschlands größter Radiopreis, die 1LIVE Krone vergeben. Welcher der nominierten Künstler die Auszeichnung mit nach Hause nehmen darf, bestimmen dabei die Fans und Radiohörer. Bei der diesjährigen Veranstaltung werden werden Preise für Künstler, Videos und Songs in sechs verschiedenen Kategorien vergeben, unter anderem auch als "Bester Künstler".

Nominiert als "Bester Künstler": Bosse, Clueso und Felix Jaehn

Insgesamt sechs Nominierte tummeln konkurrierern als "Bester Künstler" gegeneinander, mit dabei sind auch Clueso, Felix Jaehn und Bosse. Verdient haben sie es alle drei: Clueso hat gerade sein Album "Neuanfang" veröffentlicht, das blitzschnell auf Platz 1 der Albumcharts landete, Bosse steht nach diversen Festivalshows im Sommer nun in den Startlöchern für seine Tour zum Album "Engtanz" und Felix Jaehn hat mit seinem Song "Bonfire" feat. Alma nicht nur einen weiteren Riesenhit gelandet, sondern ist für den Song ebenfalls in der Kategorie "Beste Single" bei der 1LIVE Krone 2016 nominiert. Wer ein Krönchen mit nach Hause nehmen darf, bestmmt ihr!

Erstmalig wird die Preisverleihung am 1.12. live ab 20:15 Uhr im WDR übertragen. Außerdem könnt ihr die Show mit euren Lieblingskünstlern auch online streamen oder im 1LIVE Radioprogramm hören. W



Auf wdr.de könnt ihr für Clueso, Bosse und Felix Jaehn abstimmen und ihnen zum Sieg bei der 1LIVE Krone 2016 verhelfen:

