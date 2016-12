Clueso startet heute die Cubtour zu seinem aktuellen Album "Neuanfang" in Österreich, im Februar gehts dann weiter in Deutschland. Die Termine sind alle schon restlos ausverkauft, zum Glück stehen aber auch schon jetzt die nächsten Termine für den Herbst 2017 fest, Special Guests inklusive.

"Engtanz" in Erfurt: Bosse besucht Clueso auf Tour

Im September und Oktober tourt er wieder durch die Lande, los gehts am 01.09. in seiner Heimatstadt Erfurt. Und weil er die so gern hat, bringt Clueso einen ganz besonderen Gast mit in die Landeshauptstadt Thüringens: Singer- und Songwriter Bosse hat sich zum "Engtanz" mit Clueso angekündigt! Zusammen werden die beiden Erfurt ein paar zuckersüße Stunden voll deutscher Poesie und musikalischer Highlights bescheren. Wer am 01. September nicht auf dem Domplatz dabei sein kann, hat in einigen anderen Städten bis Mitte Oktober noch die Chance, Clueso live zu erleben.

Alle Termine der Clueso "Neuanfang" Tour 2017 seht ihr hier im Überblick:

01.09.2017 Erfurt, Domplatz (mit Bosse)

27.09.2017 Frankfurt, Jahrhunderthalle

28.09.2017 Stuttgart, Liederhalle

30.09.2017 Würzburg, Posthalle

01.10.2017 Hannover, Capitol

02.10.2017 München, Zenith

05.10.2017 Berlin, Tempodrom

06.10.2017 Leipzig, Haus Auensee

09.10.2017 Köln, Palladium

12.10.2017 Saarbrücken, Garage

13.10.2017 Bremen, Pier 2

14.10.2017 Hamburg, Sporthalle

▶ Clueso Tickets für 2017 gibts hier