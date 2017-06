Mit "Achterbahn" präsentiert Clueso nach "Neuanfang", "Gordo" und "Wenn du liebst feat. Kat Frankie" bereits das vierte Musikvideo zu seinem aktuellen Album "Neuanfang". Der Clip zum Song, in dem Clueso davon singt, wie in Ordnung es ist nicht immer alles zu planen und auch einfach mal nur zu machen, zeigt viele verschiedene kleine und große Momente und sprudelt nur so vor Leben.

Ohne Plan: Vom Versuch, das Leben einfach zu leben

"Nicht zu wissen was als Nächstes passiert, fühlt sich beängstigend, aber auch aufregend an." schreibt Clueso via Facebook zu dem Song "Achterbahn". "Ich habe die Ungewissheit zu schätzen gelernt - es fühlt sich an als wäre man mitten in einem Musikstück und steckt immer im Refrain. In diesem Fall sind wir, ohne zu wissen wie und was es wird, in einem sehr kleinen Team nach Los Angeles geflogen. Vor Ort haben wir uns einiges erkämpfen müssen - sind über Zäune geklettert, haben uns alles zusammen gesucht - und mal wieder zum Glück Menschen gefunden, die uns geholfen haben." Das planlose Ergebnis hat zu wunderbaren Aufnahmen geführt, die nur so vor Positivität strotzen.

Clueso arbeitete für den neuen Clip erneut mit Till Krücken von dissyfilms zusammen, der ihn auch schon auf "Neuanfang Tour" begleitet und mit ihm das Video "Gordo" umgesetzt hat.