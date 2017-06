Clueso steht dieses Jahr mit den Songs von seinem 2016er Album "Neuanfang" neben Künstlern wie Casper, Milky Chance, Bilderbuch und Die Orsons auf der Bühne des Hurricane Festival. Damit ihr für diese Riesenparty gu ausgerüstet seid, verlosen wir zusammen mit Bravado Hurricane-Fan-Packages.

Mit etwas Glück gewinnt ihr das aktuelle Hurricane-Shirt "Ealy Bear" in schwarz mit petrolfarbenem Frontdruck. Das schicke Teil kommt in Größe L zu euch. Oben drauf legen wir noch einen Hurricane Festival Sombrero in der Hoffnung, dass dieses Jahr die Sonne ausnahmsweise auch mal über Scheeßel scheint...

Wer kein Glück hat braucht nicht traurig zu sein: Das Bravado Team ist auch 2017 wieder bei diversen Festivals vor Ort und hat alles, was das Fan-Herz höher schlagen lässt: Egal ob Bandshirt, Cappi oder Hurricane-Turnbeutel, hier gibts wirklich alles. Wer sich vorher schon eindecken will schaut am Besten mal bei myfestivalshop vorbei.