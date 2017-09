Unsere Freundin Conni erlebt endlich wieder neue Abenteuer, die sie dieses Mal unter anderem in die bayrischen Berge führen. Mit "Conni kommt in den Kindergarten" und "Conni geht zur Zahnärztin" gibt es zudem frisch überarbeitete Neuversionen von zwei superbeliebten Conni-Geschichten.

Conni erklimmt bayerische Gipfel und wird mal so richtig wütend

In "Conni und das große Bergabenteuer" reist Conni in den Ferien mit ihrer Familie ins idyllische Bayern. Da gibt es viel zu entdecken: neben schönen Schlössern und Berggipfeln auch Alpakas und wundersame Bräuche. Und die Fahrt mit einer Seilbahn wird zu einem echten Abenteuer. Ein spannendes und witziges Hörspiel für Conni-Fans ab 5 Jahren.

Für die kleineren Conni-Fans ist "Conni kommt in den Kindergarten/Conni geht aufs Töpfchen" genau das Richtige: Die dreijährige Conni betritt dort einen neuen und spannenden Lebensabschnitt – die Kindergartenzeit. Mit anderen Kindern spielen, neue Sachen lernen und schöne Momente erleben – das macht Spaß, will aber auch gut vorbereitet sein. Danach blicken wir zurück in die Zeit, als Conni keine Windeln mehr anziehen mochte. Sie fühlt sich schon groß genug für ein Töpfchen. Doch beim Ausprobieren gibt es das ein oder andere Missgeschick. Aber Mama und Papa ermutigen Conni natürlich.

Auch die Geschichten auf "Conni geht zur Zahnärztin / Conni ist wütend" sind mitten aus dem Kinderleben. Beim Zähneputzen entdeckt Conni einen kleinen braunen Fleck an ihrem Zahn. Conni wird es beim Gedanken an den Zahnarztbesuch erst mulmig, aber Mama und Papa sprechen ihr gut zu. In der Praxis gibt es ganz viel zu entdecken. Dann erwischt Conni einen Tag voller Pech. Im Kindergarten ruiniert ein Glas Wasser ihr Bild und der höchste Turm der Welt, den sie mit Julia gebaut hat, kippt um! Auch zuhause bricht die Pechsträhne nicht ab. Da bricht es aus Conni heraus - sie wird zu einem richtigen Wutmonster …

Die Conni-Abenteuer auch im Stream erleben

Für alle kleinen und großen Conni-Fans gibt es ihre beliebten Hörspiele nicht nur als CD, sondern auch als Download und Stream auf allen gängigen Portalen. Viel Spaß!