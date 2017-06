Nach den bereits 2016 veröffentlichten Vorboten "Caution" und "Nail Pon Cross" mussten sich die Fans von Damian Marley noch ein Weilchen gedulden: Der jüngste Sohn der Reggae-Legende Bob Marley ließ sich Zeit für sein kommendes Album. Doch nun ist es so weit: Der mit seinem Bruder Stephen Marley gemeinsam aufgenommene Song "Medication" kündigt seine am 21. Juli 2017 erscheinende Platte "Stony Hill" an. Ein Album voller Reggae- und Dancehall-Highlights.

Nail Pon Cross

"Stony Hill" von Damian Marley erscheint am 21. Juli 2017

Damian Robert Nesta Marley, auch Jr. Gong - in Anlehnung an den Spitznamen seines Vaters "Tuff Gong" - hat das musikalische Talent in die Wiege gelegt bekommen. Sein letztes Studioalbum "Distant Relatives" war eine Zusammenarbeit mit Rapper Nas und wurde 2010 veröffentlicht. Für seine neue Platte nahm sich der Reggae-Musiker sieben Jahre Zeit. Auf dem Vorboten "Caution" setzt sich Jr. Gong gewohnt gesellschaftskritisch mit der Weltsituation auseinander. Für "Medication" holte er sich Unterstützung bei seinem Bruder Stephen und wer genauer auf den Text hört, merkt, dass es ein Liebeslied an Marihuana ist. Das Video wurde in einem alten kalifornischen Gefängnis gedreht, welches Damian kaufte und in eine Ganja-Farm verwandelte. Im Video sind die Brüder von bewaffneten Wachen und jeder Menge Marihuana umgeben.



Medication feat. Stephen Marley

Kleine Sensation: Damian Marley und Jay Z arbeiten gemeinsam an Musik

Wenn sich zwei großartige Künstler zusammentun, um gemeinsam Musik aufzunehmen, darf man ohne Zögern von einer kleinen Sensation sprechen: In den vergangenen Wochen wurden Damian und Jay Z zusammen gesehen. Gegenüber dem Billboard-Magazin äußert sich Damian und verrät: "Wir haben vor kurzem im Studio zusammen an Musik gearbeitet und er wollte nach Jamaika kommen. Er war zwar schon mal in Jamaika, aber noch nie in Kingston. Also kam er und ich gab ihm eine kleine Musiktour in Bezug auf unsere Geschichte hier in Kingston. Ich weiß nicht so viele Details über sein Projekt, aber wir haben zusammen an Musik gearbeitet. Ich bin Fan von Jay Z, seit er Musik macht. Wir haben noch nie zusammen gearbeitet und es war mir eine große Ehre."

Damian Marley live in Deutschland

Auf Facebook kündigte Damian seine Europa-Tour an: Zur Veröffentlichung von "Stony Hill" spielt der Reggae-Künstler gleich drei Mal in Deutschland. Fans können die neuen Songs in München, Köln und Berlin live erleben.

21. Juni in München

1. Juli in Köln

5. Juli in Berlin

Damian Marley Album "Stony Hill"

▶ Bei Spotify