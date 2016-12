Die allermeisten Musiker haben eine ganze besondere und innige Beziehung zu ihrem Instrument. Daniel Barenboim hat sich einen Traum erfüllt und den belgischen Klavierbauer Chris Maene gebeten, einen Konzertflügel ganz nach seinen persönlichen Wunschvorstellungen zu bauen. 2015 wurde das wertvolle Instrument in der Londoner Royal Festival Hall zum ersten Mal feierlich präsentiert.

Nun hat Daniel Barenboim auf dem "Barenboim-Maene Concert Grand" Werke von Scarlatti, Beethoven, Chopin und Liszt eingespielt und zeigt, dass sein Flügel die kraftvolle Klangschönheit moderner Instrumente mit der filigranen Transparenz historischer Hammerklaviere verbindet.

Am 4. November wird das Album "On my new piano" erscheinen, doch schon jetzt kann man mit Domenico Scarlattis Sonata in C-Dur, K.159 L104 einen ersten kleinen Eindruck bekommen. Am 21. Oktober folgt mit Franz Liszts opulenter Wagner-Würdigung "Feierlicher Marsch zum heiligen Gral" ein zweiter musikalischer Vorgeschmack auf das ganze Album, auf dem Daniel Barenboim u.a. mit Beethovens 32 Variationen in c-Moll und Chopins Ballade Nr. 1 in g-Moll op. 23 noch viele weitere Klangfarben des Flügels präsentiert.