Es gibt Kompositionen, deren Bekanntheit und Einfluss über die Epochen hinweg einzigartig sind. "Die vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi gehören mit Sicherheit dazu und es ist schwer festzumachen, wie viele Komponisten und Künstler der folgenden Generationen von diesem Opus inspiriert wurden. Ein Musiker, den dieses bilderreiche Meisterwerk seit vielen Jahren intensiv begleitet, ist der britische Geiger Daniel Hope. Ausgehend von Vivaldis musikalische Ehrerbietung an den Wandel der Jahreszeiten, hat Hope unter dem Titel "For Seasons" ein eigenes Konzeptalbum eingespielt, das jedem einzelnen Monat ein Stück widmet. Am 3. März ist das Album bei Deutsche Grammophon erschienen.

Vivaldi im neuen Gewand: Max Richters Komposition "Spring 1" erweist dem Großmeister barocker Violinkunst klangvoll die Ehre

Passend zum meteorologischen Frühlingsbeginn erklingt auf dem atmosphärischen Album pünktlich zum Monat März das Stück "Spring 1" von Max Richter. Der zeitgenössische Komponist nimmt darin direkt Bezug auf Vivaldis "Frühling" und lässt das legendäre Stück in frischen Farben und atmosphärisch dichten Harmonien einmal mehr erstrahlen. Daniel Hope liegt sehr viel an dieser Komposition und es stand für ihn außer Frage, dass sie auf "For Seasons" eine Schlüsselrolle einnehmen soll. "Dieses Stück hat mein Leben verändert und ich liebe dieses Werk", so der Geiger über "Spring 1" von Max Richter.

Einen Eindruck von der frühlingshaften Klangkraft und ihrer Bedeutung für Daniel Hope vermittelt ab sofort ein kleines Video, das den Monat März musikalisch stimmungsvoll in Szene setzt.

Es ist das erste von mehreren Videos, die begleitend zum Album "For Seasons" durch die nächsten Monate leiten werden.