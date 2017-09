Das Publikum kann es kaum noch erwarten. Am 6. Oktober 2017 erscheint das neue Album von Daniil Trifonov. Der russische Star-Pianist, einer der größten Künstler unserer Zeit, nähert sich darauf Chopin von zwei Seiten. Zum einen interpretiert er bedeutende Werke des polnischen Komponisten, darunter die Welt-Ersteinspielungen von Chopins Klavierkonzerten in Mikhail Pletnevs neuer Orchestrierung. Zum anderen lässt er Arbeiten großer Komponisten der Romantik und des 20. Jahrhunderts erklingen, die Spuren von Chopins Klavierkunst aufweisen.

"Chopin Evocations": Visionäre Klangwelt des polnischen Komponisten

"Chopins Genialität zeigt sich noch deutlicher", so Daniil Trifonov, "wenn man ihn im Zusammenhang mit anderen sieht." Aber dazu muss erst einmal Chopins eigene Welt entstehen. Deshalb hat sich Trifonov in seinen bisherigen Vorabtracks zum neuen Album Meisterwerken von Frédéric Chopin gewidmet, die in besonders eindringlicher Weise die visionäre Klangsprache des polnischen Komponisten zum Vorschein bringen. Jetzt kommt erstmals ein Vorabtrack heraus, der sich mit den Tributen fremder Komponisten an Chopin befasst.

Trifonovs neuer Vorabtrack: Schumanns Tribut an Chopin

Zu erleben ist Schumanns berührende Widmung an Chopin aus dem "Carnaval", einer hinreißenden Sammlung von Klavierminiaturen, die der deutsche Komponist in den Jahren 1834/1835 schuf. Daniil Trifonov spielt daraus "Chopin: Agitato", ein verträumt anhebendes Charakterstück, das in sanfter Manier Sehnsuchtsgefühle weckt, um sich im weiteren Verlauf mehr und mehr in einen leidenschaftlichen Rausch zu steigern. Der Vorabtrack steht ab dem 15. September auf Spotify und AppleMusic zum Streamen und auf iTunes zum Download bereit.