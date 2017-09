Das mit Freude erwartete Album "Rock Revolution" von David Garrett ist ab dem 15. September 2017 erhältlich. Bisher lieferte der Geigen-Virtuose mit "Stairway To Heaven" und "Bittersweet Symphony" zwei starke Vorboten dessen, was auf der neuesten Einspielung erwartet werden darf. Die 15 Stücke sind eine Ode an die großen Hits der Rock- und Popmusik: Jeder Song der Aufnahme spiegelt David Garretts tiefe Verbundenheit zu den großen Rocklegenden wider. Für all jene, die nicht genug von den Hits auf "Rock Revolution" bekommen können, gibt es den Star-Geieger in den kommenden Wochen in mehreren Fernsehsendungen zu sehen. Wir haben die Termine im Überblick:

15.09.1017 Sat1 Frühstücksfernsehen

16.09.2017 ARD Dirndl!Fertig!Los!

30.09.2017 ZDF Willkommen bei Carmen Nebel

06.10.2017 NDR NDR Talkshow

09.10.2017 RBB Zibb

12.10.2017 MDR MDR um 4

13.10.2017 MDR Die Goldene Henne

14.10.2017 MDR Stefanie Hertel- Die große Show der langen Beine

11.12.2017 ZDF Volle Kanne

14.12.2017 Sat1 Gold Die Jose Carreras Gala

15.12.2017 MDR Riverboat

23.12.2017 BR/ORF2 Zauberhafte Weihnacht

David Garrett Album "Rock Revolution"

