Das Album "Rock Revolution" des Star-Geigers David Garrett ist ab dem 15. September 2017 für euch erhältlich. Darauf versammelt der Virtuose wohlklingende Neuinterpretationen von Rock- und Pop-Klassikern die im Original unter anderem von Phil Collins, Prince, The Verve und Rage Against The Machine stammen. Eine ganz besondere Version von Tschaikowskis 1. Klavierkonzert "Concerto No.1 ist ebenfalls darauf zu hören. Die Einspielung wird von "Duel Guitar Versus Violin" und "Baroque Reinvention" abgerundet, die aus David Garrets eigener Feder stammen.

"Rock Revolution" ist der inhaltliche Nachfolger seines Albums "Royk Symphonies"

"Jeder einzelne Song ist ein Klassiker. Von den Rolling Stones über Queen und Michael Jackson bis hin zu Coldplay – sie alle sind wahre Meister und Schöpfer großartiger Melodien. Dass es uns gelungen ist, Klassiker einiger dieser Künstler für 'Rock Revolution' auf meine ganz eigene Weise zu interpretieren, ohne sie ihrer Strahlkraft zu berauben, ist etwas, worauf ich sehr stolz bin", so Garrett über den inhaltlichen Nachfolger seines Erfolgsalbums "Rock Symphonies".

David Garrett: Zahlreiche Auszeichnungen und weltweite Erfolge

David Garrett füllt mit seiner Musik nicht nur ganze Konzerthäuser, sondern auch große Pop-Arenen. Das zeigt die musikalische Vielfalt, die er mit seinen Songs präsentiert und die ihm schon weltweite Erfolge beschert hat: Insgesamt 16 Platin- und 23 Gold-Auszeichnungen erhielt er bis dato in Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie in Hong Kong, Mexiko, Taiwan, Brasilien, Singapur und vielen anderen Ländern.

