Mit seinem Video zum Song "Waves" präsentiert sich Dean Lewis von seiner nachdenklichen Seite: Der Australier spricht in dem Song die Erwartungen an, die man als Teenager ans Leben hat - und die später der Realität weichen. "Im Track geht es darum, dass über die Jahre das Aufregende, Besondere verloren geht", erklärt der talentierte Sänger über den Hintergrund der ehrlichen Ballade. Im Video darin lässt uns Dean Lewis an den Höhen und Tiefen der Beziehung eines jungen Paares teilhaben.

Dean Lewis-Single "Waves"

