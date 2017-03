Mit seinem Debüt-Song "Waves" feiert Dean Lewis bereits große Erfolge und gilt deshalb schon jetzt als einer der interessantesten Newcomer des Jahres 2017. Derzeit ist der Australier auf Promo-Tour und machte im Rahmen dessen auch einige Stopps in Deutschland. Der Singer-Songwriter lässt uns auf seinem Instagram-Account an seinem Interview-Marathon teilhaben.

Travelling all around Germany doing promo for waves on radio. Mental and too much fun Ein Beitrag geteilt von Dean Lewis (@deanlewismusic) am 28. Feb 2017 um 11:54 Uhr

Im Interview bei der Radio Hamburg Live Lounge erzählte er, dass er für seine Debüt-EP über 150 selbstgeschriebene Songs zur Auswahl hatte. Ein Ende des Schreibwahnsinns ist auch noch lange nicht in Sicht - ein wahrer Workaholic. Außerdem performte Dean live seinen aktuellen Song und ein gelungenes Cover von "Issues" von Julia Michaels.

Had a chat, played waves and a cover of issues by Julie Michaels on @radiohamburg today! Too much fun Ein Beitrag geteilt von Dean Lewis (@deanlewismusic) am 28. Feb 2017 um 15:11 Uhr

Weiter ging die Promo-Tour in Hannover - eine Stadt, von der er sich sehr angetan zeigte. Auf die Frage was der erste Eindruck sei, antworte er charmant: "Alles ist hier anders. Echt einzigartig." Im Interview verriet der Sänger außerdem, dass er immer noch ziemliches Lampenfieber hat, bevor er eine Bühne betritt. Trotzdem genießt er jeden Auftritt und zeigte auch gleich im Radiostudio wie gut er darin ist. Die Radio-Community durfte einer Acoustic-Version von "Waves" lauschen.

Bumped into this guy a few times today in hannover. He INSISTED on getting a photo with me nah what a a legend! I'm looking at the wrong Camera as usual Ein Beitrag geteilt von Dean Lewis (@deanlewismusic) am 1. Mär 2017 um 0:25 Uhr

Eine weitere Station und vorerst die letzte in Deutschland war der Sender SWR3. Auch hier sprach er nicht nur über seine Musik, sondern performte auch live seinen Song "Waves" und weitere Tracks. Einen kurzen Ausschnitt vom Auftritt postete Dean Lewis auf seiner offiziellen Facebookseite.

Große Dinge stehen noch an: Dean ist noch für zwei Wochen auf Europa-Tournee und in den nächsten Monaten steht seine Debüt-EP an.

▶ Mehr über Dean Lewis erfahren

Dean Lewis-Single "Waves"

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Spotify