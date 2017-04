Er geht den Weg weiter: Nachdem Dean Lewis im Jahr 2016 mit seiner Single "Waves" den Pfad vom spannenden Newcomer zum gefeierten Musiker meisterte, gibt es jetzt Neues vom Australier: Seinen neuesten Streich "Need You Now" hört ihr oben im Audio-Video. Er verarbeitet im Track eine gescheiterte Beziehung und die daraus resultierende Einsamkeit. Durch Ehrlichkeit und gefühlvolle Lyrics zieht uns der Singer-Songwriter direkt in seinen Bann. Freut euch auf eine pulsierende Melodie und bewegende Lyrics, die diesen bittersüßen Beigeschmack haben. Für uns ein mehr als gelungener Zweitling in der Single-Reihe von Dean, auf den wir musikalisch nicht mehr verzichten wollen.